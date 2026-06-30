كوريا الجنوبية تعتزم خفض مستوى التحذير من أزمة أمن موارد النفط

تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية، خفض مستوى التحذير من أزمة أمن الموارد المتعلقة بالنفط الخام للمستوى الثاني، حسبما قال نائب وزير الصناعة اليوم الثلاثاء، في أعقاب استقرار أسعار النفط عالميا وإحراز تقدم في المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن نائب وزير الصناعة مون شين هاك أدلى بهذا التعليق خلال اجتماع وزاري عقد في المكتب الرئاسي، مضيفا أنه سيتم إلغاء التحذير من أزمة الغاز الطبيعي بصورة كاملة أيضا.

ويشار إلى أن كوريا الجنوبية لديها نظام تحذير من أزمة أمن موارد يتألف من أربعة مستويات تستند إلى شدة اضطراب الإمدادات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

وكانت الحكومة، قد أصدرت أدنى تحذير من أزمة في النفط الخام مطلع مارس الماضي، ثم رفعته لاحقا إلى المستوى الثاني في وقت لاحق من نفس الشهر، وبعد ذلك رفعت التحذير مجددا إلى المستوى الثالث في أبريل الماضي.