تقرير: ارتفاع نسبة العزوبية في سنغافورة وانخفاض معدلات الإنجاب

كشف تقرير صادر عن دائرة الإحصاء في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، أن عددا متزايدا من المواطنين يفضلون البقاء بدون زواج لفترات أطول، مع تراجع ملحوظ في معدلات الإنجاب، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت "بلومبرج"، إن التقرير أظهر أن نسبة المواطنات العازبات في الفئة العمرية بين 25 و29 عاما سجلت أكبر زيادة، حيث ارتفعت النسبة من 69% في عام 2020 إلى 73.4% في عام 2025.

وفي المقابل، شهدت نسبة الرجال العازفون عن الزواج في الفئة العمرية بين 30 و34 عاما القفزة الأكبر؛ لتصل نسبتهم إلى 47.6% العام الماضي.

ويأتي هذا الاتجاه المتزايد بين الشباب نحو تأخير الزواج، في وقت تواصل فيه سنغافورة المعاناة من انخفاض معدلات المواليد بشكل قياسي.

ورغم ما قدمته الحكومة من حوافز على مر السنوات، شملت منحا نقدية للمواليد، وإجازات أطول للأمهات، وتخفيف القيود على عمليات تجميد البويضات، في محاولة لدعم الأسر وتشجيع الإنجاب، فإن المشكلة لا تزال قائمة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أكد رئيس الوزراء لورانس وونج، أن الحكومة سوف تركز على تحسين بيئة تربية الأسر في سنغافورة، بدلاً من الاعتماد على الحوافز المالية كوسيلة أساسية لتحفيز المواطنين على إنجاب المزيد من الأطفال.

وكشفت البيانات، أن الأسر المتزوجة التي لديها أطفال شكلت أقل من نصف مجموع الأسر في عام 2025، كما انخفض متوسط عدد الأطفال للنساء المتزوجات في الأربعينيات من العمر إلى 1.67 طفل العام الماضي، مقارنة بـ1.76 في عام 2020.