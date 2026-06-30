السلطات الأمريكية تحقق في اصطدام طائرة ركاب بمسيرة قرب مطار كينيدي

أبلغ طيار تابع لشركة "جيت بلو"، عن اصطدام طائرته بطائرة مسيرة في أثناء اقترابه من مطار جون إف. كينيدي الدولي للهبوط في نيويورك صباح أمس الاثنين.

وتحقق إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في الحادث، الذي وقع عندما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 3 آلاف قدم (914 مترا) نحو الساعة 0715 من صباح الإثنين أثناء عبورها الساحل.

وهبطت الطائرة، بسلام دون الحاجة إلى أي مساعدة إضافية، ولم يُعثر على أي أضرار بعد فحصها.

وقال الطيار لمراقب الحركة الجوية، وفقًا لموقع "إيه تي سي. كوم": "اصطدمنا بطائرة مسيّرة أثناء الانعطاف هناك"، مضيفًا: "لقد اصطدمت بنا مباشرة فوق قمرة القيادة".

وأوضحت شركة "جيت بلو"، أن جميع الركاب غادروا الطائرة بشكل طبيعي، قبل إخراجها من الخدمة لإجراء الفحوص اللازمة.

وأضافت الشركة، أنها "لم تجد أي أضرار أو أدلة على وقوع اصطدام". وكانت طائرة من طراز "إيرباص إيه 321" تنفذ رحلة ليلية من لاس فيجاس إلى نيويورك.

وقالت الشركة، في بيان: "تُعد السلامة أولويتنا القصوى، وسنتعاون مع أي تحقيقات ذات صلة".

ويُسمح للطائرات المسيّرة عموما بالتحليق على ارتفاع أقل من 400 قدم (122 مترا)، إلا أن إدارة الطيران الاتحادية تفرض قيودا على المجال الجوي المحيط بالمطارات والفعاليات العامة، مثل مباريات كأس العالم، لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقال مسئولو إنفاذ القانون، إن وجود الطائرات المسيّرة، حتى عندما يكون هدف مشغليها مجرد تصوير لقطات جوية، قد يشتت انتباه عناصر الأمن عن التعامل مع تهديدات أخرى محتملة.