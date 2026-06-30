هندرسون: لا توجد مباريات سهلة في الأدوار الإقصائية

أعرب جوردان هندرسون، لاعب وسط منتخب إنجلترا، عن سعادته الكبيرة بدخول تاريخ "الأسود الثلاثة" بعد تحقيقه رقمًا قياسيًا جديدًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ32 من كأس العالم 2026 لن تكون سهلة.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، مساء الأربعاء، على ملعب "مرسيدس-بنز"، في لقاء يسعى خلاله الطرفان لحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، حيث سيواجه المتأهل الفائز من مباراة المكسيك والإكوادور.

وسجل هندرسون إنجازًا تاريخيًا بعدما أصبح أول لاعب يشارك مع منتخب إنجلترا في سبع بطولات كبرى، كما أصبح أول لاعب إنجليزي يخوض أربع نسخ من كأس العالم، وذلك عقب مشاركته بديلًا في المباراة الماضية أمام بنما.

وعلّق لاعب برينتفورد على هذا الإنجاز قائلًا: "أنا سعيد للغاية بكوني جزءًا من هذا المنتخب، وما زال تمثيل إنجلترا يحمل بالنسبة لي نفس الشعور المميز الذي عشته عندما خضت مباراتي الأولى عام 2010."

وأضاف: "الوقت يمر سريعًا، لكنني سعيد لأنني ما زلت قادرًا على مساعدة الفريق داخل الملعب وخارجه، وأحاول دائمًا تقديم كل ما لدي من أجل مساعدتنا على تحقيق أحلامنا."

وتحدث هندرسون عن مواجهة الكونغو الديمقراطية، مشددًا على قوة المنافس، وقال: "شاهدت مباراتهم الأولى أمام البرتغال وحققوا نتيجة جيدة، وأعتقد أن ويسا سجل هدفهم. نحن نعرفه جيدًا، لديهم فريق قوي ويضم لاعبين مميزين، ويتمتعون بقوة بدنية كبيرة."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على صعوبة المرحلة المقبلة، قائلًا: "في الأدوار الإقصائية لا توجد مباريات سهلة."

ويأمل هندرسون، البالغ من العمر 36 عامًا، في توظيف خبراته الدولية الكبيرة لمساعدة منتخب إنجلترا على تجاوز عقبة الكونغو الديمقراطية ومواصلة المشوار في كأس العالم.