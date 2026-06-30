أوكرانيا: مقتل وإصابة نحو 1350 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و403 آلاف و550 فردا، من بينهم 1350 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12067 دبابة، و24812 مركبة قتالية مدرعة، و45040 نظام مدفعية، و1901 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1455 من أنظمة الدفاع الجوي.

وكشف البيان، عن تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و381 ألفا و176 طائرة مسيرة، و4797 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و114 ألفا و104 من المركبات وخزانات الوقود، و4368 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.