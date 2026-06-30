كوريا الجنوبية تطلق تقنية التحقق بالوجه لتسجيل الهواتف الجديدة يوليو المقبل

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها سوف تعتمد تقنية التعرف على الوجه بدءاً من الشهر المقبل، بهدف تعزيز إجراءات التحقق من الهوية عند تسجيل أرقام الهواتف المحمولة الجديدة.

وجاء الإعلان عن إطلاق التقنية الجديدة خلال مؤتمر صحفي في العاصمة سول، قدمته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في إطار جهود أوسع للحد من الأنشطة غير المشروعة، وعلى رأسها سرقة الهوية أثناء تسجيل الهواتف المحمولة الجديدة، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وبدءاً من يوم الاثنين المقبل، سوف يكون أمام العملاء الراغبين في تسجيل رقم هاتف جديد خياران للتحقق من هويتهم: باستخدام تقنية التعرف على الوجه، أو عبر وسائل الإثبات الأخرى المعتمدة من الحكومة، مثل شهادات تسجيل الإقامة.

وأكدت الوزارة أن خيار التعرف على الوجه سيكون اختياريا، وذلك في رد فعل على المخاوف المتعلقة بانتهاك الحقوق الأساسية للأفراد.

كما شددت الحكومة على أنه سوف يتم التخلص الفوري من الصور الخام للوجه مباشرة بعد الانتهاء من عملية التحقق، لمنع أي تسرب محتمل للبيانات الشخصية.

وتعتزم الحكومة توسيع نطاق خيارات التحقق من الهوية خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تعديل القوانين ذات الصلة بحلول شهر أكتوبر المقبل، لوضع الأساس القانوني اللازم لتطبيق خدمات التعرف على الوجه رسمياً.