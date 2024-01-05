الهند ترسل سفينة حربية إلى ناقلة استولى عليها قراصنة قبالة الصومال

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قالت القوات البحرية الهندية، اليوم الجمعة، أنها أرسلت سفينة حربية لمراقبة ناقلة ترفع علم ليبيريا استولى عليها قراصنة قبالة سواحل الصومال.

ونقلت وكالة أنباء "آني" الهندية عن مصادر عسكرية قولها إن هناك 15 بحارا هنديا على الأقل على متن الناقلة "إم في ليلا نورفولك".

وتلقت البحرية الهندية تقريرا في وقت سابق من مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهو منظمة معنية بمراقبة أنشطة الشحن البحري التجاري في بحر العرب، وأفاد بأن 5 أو 6 مسلحين صعدوا على متن الناقلة.

وأرسلت الهند مؤخرا سفنا حربية لمساعدة السفن التي تعرضت لهجوم في بحر العرب الواقع بين شبه القارة الهندية وشبه الجزيرة العربية.

وذكر مركز القرصنة في مكتب الملاحة البحرية الدولية أنه رغم انخفاض أعمال القرصنة قبالة ساحل الصومال بعد إطلاق الاتحاد الأوروبي لعملية أتلانتا عام 2008، استولى قراصنة على ناقلة في 14 ديسمبر ووجهوها إلى الصومال.