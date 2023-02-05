رئيس ليبيريا يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية ثانية

قبل الرئيس الليبيري جورج ويا الترشيح من قبل حزبه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية ثانية.

ووعد ويا البالغ من العمر 56 عاما بمواصلة البرامج التي تستهدف نمو الاقتصاد وخفض التضخم إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل.

وحقق ويا، نجم كرة القدم السابق في فريق ميلان، فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية في عام 2017.

وكان هذا أول انتقال سلمي للسلطة بين رؤساء دول منتخبين ديمقراطيا في ليبيريا منذ عقود، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ويا لمئات الآلاف من المؤيدين أمس السبت في تجمع حاشد في العاصمة الليبيرية مونروفيا "سأكون مرشحا رئاسيا في صندوق الاقتراع".

وأضاف وايا "دعونا نكمل ما بدأته للنمو الاقتصادي والازدهار."ووعد بعدم السعي لولاية ثالثة في المنصب.

يذكر أن "وايا" هو اللاعب الإفريقي الوحيد الذي حصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم في عام 1995 واحترف في العديدة من الأندية الكبرى وأبرزها "ميلان" و"موناكو" و"باريس سان جرمان" وفاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في القرن العشرين عام 1998 قبل أن يعلن اعتزال كرة القدم في 2002.