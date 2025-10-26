مقتل 76 شخصًا في 66 جريمة جنائية منذ مطلع عام 2025 في سوريا

شهدت سوريا مقتل 76 شخصًا بينهم سيدات وأطفال في 66 جريمة جنائية منذ مطلع العام الجاري، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم: "شهدت محافظتا دمشق وريف دمشق منذ مطلع العام الجاري زيادة في القضايا الجنائية المتنوّعة، سواء من حيث نوع الحوادث أو دوافع مرتكبيها".

وأضافت: "تراوحت هذه الجرائم بين خلافات فردية واعتداءات ذات طابع مصلحي أو انتقامي، غلب عليها في بعض الأحيان مشاهد العنف، ما يشير إلى تعدد الأسباب التي تقف خلف هذا الواقع".

ولفت المرصد إلى أنه في الوقت الذي تستمر فيه هذه الحوادث بوتيرة ملحوظة، برزت مخاوف الأهالي من محدودية الاستجابة والرقابة من قبل الجهات الأمنية، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول الإجراءات المطلوبة للحد من تكرارها وتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين.

وأشار إلى أن الجرائم توزعت إلى 27 جريمة في دمشق راح ضحيتها 29 شخصا، منهم 19 رجلا، و7 سيدات، و3 أطفال، و39 جريمة في ريف دمشق، راح ضحيتها 47 قتيلا منهم، 38 رجلاً، و4 سيدات، و5 أطفال.