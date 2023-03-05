انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو صادم يتحدث فيه شخص عن اضطرار بعض محال بيع اللحوم في مصر؛ لتقديم لحوم الحمير للزبائن نظرا لغلاء الأسعار.

وتداول نشطاء فيسبوك الفيديو بعنوان: "الحاج ميمي بحة صاحب محال بحة للسمين فالسيدة زينب"، وتضمن الفيديو اتهامات لسلسلة محال "بحة" الشهيرة، بأنها تبيع لحوم الحمير للزبائن.

قال الحاج ميمي بحة صاحب سلسلة محال "بحة"، إن الفيديو المنتشر صادم ومضلل، وأنه لا يعرف الشخص الذي ظهر فيه واتهمته ببيع لحوم الحمير، معبرا: "الفيديو مزيف وصادم، أنا معرفش الشخص ده وأول مرة أشوفه، وميهمنيش أي فيديو، ربنا عالم أني ببيع أحلى حاجة وأجود حاجة للناس".

وأوضح "بحة"، لـ"الشروق"، أن الفيديو سبب حالة من القلق وتشويه السمعة للسلسلة، وهو ما دفع وزارة التموين لإجراء حملة تفتيش لجميع محال السلسلة، وأخذ عينات في انتظار ظهور النتائج بعد أسبوع.

وتابع أنه قدم بلاغ في صاحب الفيديو منتحل شخصيته، ولم يعلم هل تم القبض عليه أم لا، قائلا: "قدمت بلاغا ضد صاحب الفيديو في مباحث الإنترنت، وهستكمل كل الإجراءات الأخرى عشان يتحاسب لأنه سوء سمعتي، وأنا حتى معرفش هو مين ولا بيشتغل إيه، ومعرفش تم القبض عليه ولا لأ لأن ده عمل الشرطة".

وأوضح أن مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك خصوصا سهلت نشر الشائعات التي قد تؤثر على عدد كبير من العاملين في السلسلة، معبرا: "الفيديو عمل تأثير واسع أوي؛ لأن الفيسبوك أسهل طريق لنشر الشائعات ورمي الناس بالباطل، إحنا بنوفر 50 فرصة عمل في المحل الواحد في السلسلة حرام الشائعات تأثر على أكل عيشهم".