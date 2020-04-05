ارتفاع حالات الوفاة لفيروس كورونا في كندا إلى 258 حالة

ارتفعت حالات الوفاة لفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 258 حالة ، اليوم الأحد ، مع استمرار انتشار الجائحة في مقاطعة أونتاريو الرئيسية، التي سجلت 135 حالة وفاة حتى الآن.

وأعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية عن 408 حالات جديدة لفيروس "كوفيد-19" اليوم الأحد، حيث ارتفع عدد حالات في المقاطعة إلى 4038 حالة، بينما بلغت حالات الوفاة في المقاطعة حتى الآن إلى 135 حالة جديدة.

وسجلت كندا حتى الآن 14426 حالة إصابة، بينها 514 حالة إصابة جديدة، و258 حالة وفاة، منها 28 حالة جديدة، ومع ارتفاع أعداد الحالات، ستنشر الحكومة المزيد من القوات الكندية بين منطقة تورونتو الكبرى ومنطقة بوردين اعتبارا من يوم الاثنين، حيث شكلت القوات المسلحة الكندية فرقة عمل لمحاربة الفيروس.