اليابان: مساعدات بقيمة مليون دولار لدعم جهود الإغاثة في تايوان عقب الزلزال

أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، اليوم الجمعة، أن بلادها ستقدم مليون دولار مساعدات لتايوان للمساهمة في أعمال الإغاثة والتعافي من الكوارث، وذلك في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب تايوان أمس الأول الأربعاء.

وقالت كاميكاوا في مؤتمر صحفي: "كأصدقاء مهمين، تدعم اليابان وتايوان بعضهما البعض في كل مرة نواجه فيها أي أزمات"، مشيرة إلى أن طوكيو ستواصل دعمها لتايوان، وفقا لوكالة أنباء /كيودو/ اليابانية.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم تقديم منحة الطوارئ من خلال جمعية التبادل اليابانية التايوانية.

كان عدد الأشخاص المعروف أنهم لقوا حتفهم بعد الزلزال الذي ضرب تايوان، قد ارتفع إلى عشرة، أمس الخميس.

وقالت السلطات إنه جرى العثور على جثمان رجل يبلغ 65 عاما من العمر في ممشى في متنزه تاروكو الوطني في شرق البلاد.

وكانت المنطقة السياحية الشهيرة في مقاطعة هوالين الأكثر تأثرا بأشد زلزال شهدته تايوان خلال نحو 25 عاما والذي وقع صباح يوم الأربعاء الماضي.

وتعتقد السلطات أن بعض الأشخاص مازالوا مفقودين في المتنزه الوطني، وقالت أمس الخميس، إن 1067 شخصا أصيبوا في الزلزال. ومازال هناك اعتقاد أن نحو 660 شخصا محاصرون، والكثير منهم في فندق بالمتنزه الوطني.