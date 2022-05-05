محافظ بورسعيد: توريد 950 طن قمح لشون المطحن والصوامع

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى اليوم بلغ ٩٥٠ طن من الأقماح المحلية.

وأوضح أن الشون والصوامع جاهزة لاستلام كميات القمح وأنها تعد كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام، وتضم اللجان المشكلة لإستلام القمح أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وأجهزة المحافظة.

ووجه المحافظ بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، وضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

وأضاف المحافظ أن كمية القمح المنزرعة في بورسعيد هذا العام بلغت 15 ألف فدان، موزعة على منطقة شرق وجنوب المحافظة.