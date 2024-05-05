مسئول إيراني: التحضير لإبرام 23 مذكرة تفاهم مع العراق

أعلن مساعد وزير الاقتصاد، رئيس منظمة الاستثمار والدعم الاقتصادي والفني في إيران "علي فكري"، أن 23 وثيقة للتعاون بين بلاده والعراق، جاهزة للنقاش والتوقيع خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة السادس والذي بدأ أعماله اليوم الأحد بطهران.

وأوضح "فكري" في تصريح على هامش الاجتماع، أن هذه الوثائق تنصّ على تعاون طهران وبغداد في مجالات الخدمات الفنية والهندسية والاستثمارية والمالية والمصرفية، والتي سيتم التوقيع عليها خلال فعاليات اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ولفت مساعد وزير الاقتصاد، إلى أن اللجان التمهيدية عقدت اجتماعاتها في إطار الاجتماع السادس للجنة الاقتصادية المشتركة، لمناقشة المذكرات المتفق عليها وحسم بنودها، على أن يتم توقيعها من قبل كبار المسئولين الإيرانيين والعراقيين.

وقال فكري إنه سيتم قراءة محضر اجتماع هذه اللجان، غدا الاثنين، خلال الاجتماع العلني للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة، برعاية وحضور وزير الاقتصاد الإيراني ووزير التجارة العراقي.

وحول تفاصيل اللجان التمهيدية، أوضح رئيس منظمة الاستثمار الوطنية، أن أداء هذه اللجان تتنوع في مجالات الطاقة والنقل والتجارة وتوريد الخدمات الفنية والهندسية والاستثمارية والمالية والبنكية.



