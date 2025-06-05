نقابة الصحفيين التونسية تدين قتل إسرائيل 4 صحفيين بغزة وتدعو لملاحقة الجناة: إرهاب يستهدف إخراس أصوات الحقيقة

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أدانت نقابة الصحفيين التونسيين، الخميس، قتل إسرائيل 4 صحفيين فلسطينيين بقطاع غزة، باعتباره "إرهابا" يستهدف "إخراس أصوات الحقيقة"، ودعت إلى ملاحقة المجرمين.

جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة بعنوان "وتتواصل المحاولات الصهيونية لقتل الحقيقة"، إثر استشهاد الصحفيين الأربعة الخميس بغارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على ساحة "المستشفى المعمداني" بمدينة غزة.

النقابة قالت إنها فُجعت صباح الخميس في "تصفية أربعة زملاء فلسطينيين في غزة، وإصابة الصحفي عماد دلول (مراسل فضائية "فلسطين اليوم")".

وأضافت أن الشهداء هم: "الصحفي سليمان حجاج (مراسل فضائية "فلسطين اليوم")، والصحفي إسماعيل بدح (مصور قناة "فلسطين اليوم")، والصحفي سمير الرفاعي (وكالة "شمس نيوز")، والصحفي أحمد قلجة (مصور التلفزيون العربي)".

وتابعت أنها "تدين بشدة هذه الجريمة المتجددة والنكراء، و(هي) حلقة إضافية من سلسلة استهداف الإرهاب الأعمى الصهيوني للصحفيين (من أجل) في إخراس أصوات الحقيقة بعد أن عجز عن تحييدهم وتخويفهم".

النقابة التونسية أكدت أن استهداف الصحفيين "دليل كاف على مدى تضايق الكيان الصهيوني من دور الصحافة والصحفيين في كشف المخططات الصهيونية الإجرامية وتعريتها".

وكذلك بسبب دور الصحافة في "تنبيه الرأي العام الدولي لخطورة هذا الكيان الغاصب على السلم والأمن الدوليين"، حسب البيان.

وحمّلت النقابة "المسؤوليات القانونية والسياسية والأخلاقية لهذه الجريمة المستمرة للكيان الصهيوني الغاصب والتحالف الأمريكي الغربي".

وجدّدت "دعوتها كل الهياكل الصحفية في العالم إلى إدانة الاستهداف الصهيوني الممنهج للصحفيين في قطاع غزة".

كما حمّلت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والرأي العام الدولي "مسؤوليته كاملة في مواصلة الضغط للتشهير بجرائم الكيان المؤقت (إسرائيل)".

ودعت إلى "القيام بالجهد الضروري لملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة".​​​​​​​

وباستشهاد الصحفيين الأربعة الخميس يرتفع إجمالي قتلى الصحفيين منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية مايو الماضي إلى 255 صحفي/ة.

ومنذ فجر الخميس، قتل ما لا يقل عن 19 فلسطينيا آخرين؛ بغارات وقصف إسرائيلي على منازل وخيام نازحين بغزة، وفق مصادر طبية وشهود عيان للأناضول.

وأعلن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى/ أهلي)، في تقرير شهري أصدره الأربعاء، توثيق 119 انتهاكا إسرائيليا بحق صحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مايو بزيادة كبيرة عن الشهر السابق.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 180 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.



