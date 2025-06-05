روسيا تعلن وقوع انفجار على خط السكة الحديد في منطقة فورونيش الحدودية 

أفادت السلطات الروسية، اليوم الخميس، بوقوع انفجار على خط سكة حديد، بعد أيام من هجومين دمويين على شبكة السكة الحديدية للبلاد.

وذكر جهاز الاستخبارات الداخلي في بيان إنه تم تفجير عبوة ناسفة في منقطة فورونيش، المحاذية لأوكرانيا، بعد وقت قصير من مرور قطار.

وذكرت لجنة التحقيق الروسية أنها فتحت تحقيقا بشأن عمل إرهابي في الحادثة.

وقال ألكسندر جوسيف حاكم فورونيش في وقت سابق من اليوم إنه تم إيقاف عدة قطارات في قطاع جنوبي من خط السكة الحديدية بعدما لاحظ سائق قطار ضررا محدودا في أساس السكة الحديدية.

وربط جوسيف فيما بعد بين الحادث والحرب في أوكرانيا، وكتب عبر تليجرام: "أشدد مرة أخرى على أن العدو يستخدم طرقا ترمي إلى تخويف السكان المدنيين لأنه لا يمكنه أن يظهر نتائج كبيرة في ساحة المعركة".