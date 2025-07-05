شركة أوبيلا تحصل على شهادة B Corp العالمية فى مجال الاستدامة

أعلنت شركة «أوبيلا»، الشركة الرائدة فى قطاع الرعاية الصحية الاستهلاكية، أنها أصبحت أول شركة عالمية فى هذا المجال تحصل على شهادة B Corp العالمية فى مجال الاستدامة، وذلك بعد استيفائها لكل المعايير الاجتماعية والبيئية الصارمة التى وضعتها B Lab، وهى المؤسسة غير الهادفة للربح والمانحة لهذه الشهادة عالميًا.

تمثل شهادة B Corp إنجازًا بارزًا فى مسيرة «أوبيلا» التى تستهدف الترويج للرعاية الصحية الذاتية لصالح البشر والكوكب الذى نعيش فيه. وتعد شهادة B Corp ثمرة جهود مكثفة بذلتها الشركة على مدى السنوات الأربع الماضية، والتى قامت خلالها بوضع منهج جديد للاستدامة والابتكار والحوكمة فى فروعها بجميع الدول التى تعمل بها على مستوى العالم، حيث أظهرت «أوبيلا» أداءً استثنائيًا فى عدد من المجالات الرئيسية؛ شملت العمل المناخي، واستدامة المنتجات، وصحة المجتمع، والمساءلة على المستوى القيادى.

وتعليقًا على هذا الإنجاز الكبير، قالت جولى فان أونجيفالى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة أوبيلا: «حصول «أوبيلا» على شهادة B Corp يمثل خطوة بالغة الأهمية فى مسيرتنا نحو الاستدامة. ويعود الفضل فى هذا الإنجاز البارز لجهود وتفانى موظفينا البالغ عددهم 11 ألف موظف حول العالم، وكذلك لعملائنا ومستهلكينا، كما يؤكد حصولنا على هذه الشهادة المرموقة التزامنا بالريادة وقدرتنا على إعادة تعريف الرعاية الصحية الذاتية، حيث أثبتنا أن نجاح الأعمال والاستدامة يجب، أن يسيرا جنبًا إلى جنب».

بدورها، قالت ماريسا ساريتسكى، رئيس قطاع الاستدامة فى أوبيلا: «يعكس هذا التقدير العالمى طموحاتنا الكبيرة لتحقيق المزيد من التطور فى ممارسات الاستدامة، فحصولنا على هذه الشهادة كان من أهم العوامل المحفزة لدمج الاستدامة ضمن أعمالنا اليومية، وتحفيز الابتكار، وتشجيع موظفينا على المشاركة الفعالة فى تلك الجهود، حيث وضعنا معايير عالمية جديدة فى مجال الاستدامة».

من جانبها، أكدت فيروز اللوز، مدير عام أوبيلا بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا: «تعتبر شهادة B Corp بداية قوية لمسيرتنا التى نسعى من خلالها لتعزيز التزامنا البيئى، فنحن نؤمن فى «أوبيلا» أن مهمتنا الرئيسية تشجيع المستهلكين على العناية بصحتهم ذاتيًا، وهى مهمة لا تنفصل عن مسئوليتنا بحماية البيئة التى نعيش فيها، حيث لا ننظر للاستدامة باعتبارها مبادرة فرعية، ولكنها جزء أساسى من هويتنا المؤسسية، وعنصر رئيسى فى كل ما نقوم به من أنشطة».