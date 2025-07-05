أنهت اللجنة العليا المشرفة على أعمال تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة الإسكندرية، أعمال يومها الأول على 9 أسماء تقدموا بأوراقهم.

والمتقدمون بأوراق ترشحهم هم كلٍ من: مصطفى أبو زهرة، وعمر خميس الغنيمي، وعبدالله سعداوي ضيف الله، عن حزب مستقبل وطن، وأحمد سعيد طرمان، حزب الشعب الجمهوري، وإيهاب زكريا، حزب الجبهة الوطنية، ورجائي عزت، وطارق الوكيل، عن حزب حماة الوطن.

وبدأت اللجنة تلقي طلبات الترشح، اليوم السبت، على أن يستمر ذلك حتى الخميس 10 يوليو، وذلك بمجمع محاكم الإسكندرية، حيث تستقبل اللجنة الراغبين في الترشح من الساعة 9 صباحًا، وحتي 5 مساء، عدا اليوم الأخير، فينتهي الساعة 12 ظهرًا.

وفي سياق متصل جرى تجهيز 8 لجان طبية لإجراء الكشف الطبي الإلزامي على المتقدمين للترشح على مستوى الإسكندرية، وهي: المجلس الطبي العام، ومستشفيات الجمهورية، وأبو قير، والعامرية، ورأس التين، وشرق المدينة، والقباري، والعجمي.

وألزم القانون طالب الترشح بتقديم عدد من المستندات وهي: "بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب".

وبالإضافة إلى تقديم "إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين".