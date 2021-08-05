اليونان تواصل مكافحة حرائق الغابات وقطع الكهرباء عن مناطق بشمال أثينا

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يواصل رجال الإطفاء في اليونان جهودهم لاحتواء حرائق الغابات التي تشهدها البلاد حاليا، فيما أغلقت شركة الكهرباء موزعا كبيرا في بلدية كرينيري التي تقع على مسافة 25 كيلومترا شمال العاصمة أثينا والتي تم إخلاءها كاجراء وقائي.

وأعلنت الشركة إنها ستقطع التيار الكهربائى في أجزاء من أثينا من أجل التمكن من الحفاظ على الامدادات الشاملة.

وقالت إنه سيتم إبلاغ المواطنين خلال المساء بالمناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها وموعد ذلك.

كانت النيران قد اشتعلت بقوة مرة أخرى شمال أثينا مساء اليوم الخميس.

وأظهرت صور الفيديو التي بثتها محطة التليفزيون الرسمي "إي آر تي" جدارا هائلا من النيران والدخان في المنطقة، كما تعرضت المنازل لتهديدات، ودعا الدفاع المدني اليوناني إلى مغادرة المنطقة في أسرع وقت ممكن عبر رسالة نصية.

وجمع السكان اليائسون الحيوانات وقطعوا الأشجار للحيلولة دون تغذية النيران، كما أمكن رؤية سحب كثيفة من الدخان من وسط العاصمة أثينا.

وتكافح اليونان، مثل غيرها من دول البحر الأبيض المتوسط، حرائق غابات لا حصر لها بعد فترة طويلة من اشتداد الحرارة.