 رئيس أوكرانيا يشكر رومانيا لتزويد بلاده بنظام باتريوت للدفاع الجوي - بوابة الشروق
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رئيس أوكرانيا يشكر رومانيا لتزويد بلاده بنظام باتريوت للدفاع الجوي

د ب أ
نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 10:54 م | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 10:54 م

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لنظيره الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الخميس، عن "امتنانه الشديد" لاقتراب موعد تسليم نظام الدفاع الجوي باتريوت لبلاده.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي إكس، كتب زيلينسكي  إنها مساهمة مهمة لحماية أوكرانيا "من الإرهاب الصاروخي الروسي، ودليل آخر على الصداقة الحقيقية والشراكة الاستراتيجية بين الدولتين".

وكان يوهانيس وقع قرارا أحاله له البرلمان الروماني، من شأنه تسهيل عملية النقل، التي أعلن عنها في يونيو الماضي.

وطلب زيلينسكي على نحو متكرر من شركاء أوكرانيا المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لتوفير المزيد من الحماية لشعبه ضد الهجمات الجوية والصاروخية الروسية المستمرة.

يشار إلى أن أوكرانيا لديها بالفعل أربعة أنظمة دفاع جوي باتريوت كاملة إضافة إلى قاذفات إضافية من هولندا.

وجاءت ثلاثة من هذه الأنظمة من ألمانيا، ورابع من الولايات المتحدة.


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