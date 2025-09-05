الصحة تستعرض التقدم التنفيذي لـ31 مشروعا صحيا في 10 محافظات

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن خطة المرور الميداني التي قادها الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، لمتابعة معدلات الإنجاز في 31 مشروعًا صحيًا موزعة على 10 محافظات.

يأتي هذا المرور تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتعزيز التواجد الميداني ومتابعة سير العمل في قطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية، بما يضمن التواصل المباشر، وإعداد تقارير دورية حول نسب الإنجاز، مع وضع خطط لتذليل العقبات وضمان الالتزام بمواعيد التسليم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المرور نُفذ بواسطة الإدارة العامة للتنسيق ومتابعة المشروعات، التابعة للإدارة المركزية للشؤون الهندسية والتجهيزات، تحت إشراف قطاع المشروعات القومية.

أبرز الزيارات:

القاهرة: متابعة إنشاء مستشفى بولاق العام (145 سرير داخلي، 55 سرير عناية مركزة، 20 حضانة، 9 غرف عمليات، 19 ماكينة غسيل كلوي، على مساحة 7233 مترًا مربعًا)، إضافةً إلى أعمال الصيانة بالمركز القومي للأمصال.

الجيزة: تطوير مستشفى الشيخ زايد المركزي (استحداث قسم عناية أطفال بـ 4 أسرة، تطوير قسم إقامة بـ 22 سرير إضافي، تطوير المطبخ والمغسلة، مع تقدم قسم العمليات بنسبة 30%)، وزيارة مستشفى الجمعية الخيرية بالعجوزة.

القليوبية: إنشاء مستشفى طوخ المركزي (59 سرير داخلي، 23 سرير عناية مركزة، 16 حضانة، 7 غرف عمليات، 20 ماكينة غسيل كلوي، بنسبة تنفيذ 95%).

بورسعيد: إنشاء مستشفى السلام بنسبة تنفيذ 80%.

شمال سيناء: أعمال الصيانة في مستشفيات نخل، العريش، وبئر العبد.

قنا: إنشاء مستشفى دشنا المركزي (69 سرير داخلي، 27 سرير عناية مركزة، 21 حضانة، 4 غرف عمليات، 20 ماكينة غسيل كلوي، بنسبة تنفيذ 70%)؛ استلام مستشفى أبو تشت المركزي (95 سرير داخلي، 8 أسرة عناية مركزة، 15 حضانة، 4 غرف عمليات، 36 ماكينة غسيل كلوي) في نوفمبر 2024؛ وصيانة مستشفيات صدر قنا، حميات نجع حمادي، نجع حمادي العام، وفرشوط المركزي.

سوهاج: تسليم مستشفى ساقلتة المركزي (75 سرير داخلي، 18 سرير عناية مركزة، 42 حضانة، 5 غرف عمليات، 27 ماكينة غسيل كلوي) في أبريل 2025؛ إنشاء مستشفى المنشأة المركزي (53 سرير داخلي، 35 سرير عناية مركزة، 15 حضانة، 4 غرف عمليات، 21 ماكينة غسيل كلوي، بنسبة تنفيذ 55%) ضمن مبادرة حياة كريمة.

البحيرة: إنشاء مستشفى حوش عيسى (147 سرير داخلي، 30 سرير عناية مركزة، 25 حضانة، 3 غرف عمليات، 40 ماكينة غسيل كلوي، بنسبة تنفيذ 13%)؛ تطوير مركز تنمية الأسرة (نسبة تنفيذ 65%، انتهاء متوقع ديسمبر 2025)؛ إنشاء مستشفى أبو حمص المركزي (50 سرير عناية مركزة، 25 حضانة، 7 غرف عمليات، 30 ماكينة غسيل كلوي)؛ تطوير مستشفى صدر دمنهور (نسبة تنفيذ أكثر من 90%، انتهاء متوقع سبتمبر 2025).

الفيوم: إنشاء مستشفى يوسف الصديق (131 سرير داخلي، 66 سرير عناية مركزة، 25 حضانة، 7 غرف عمليات، 30 ماكينة غسيل كلوي، انتهاء متوقع أوائل 2026)، مع متابعة جاهزية التطوير للاستلام النهائي.

الغربية: بدء إجراءات الاستلام النهائي لمستشفى رمد المحلة (37 سرير، 5 غرف عمليات)؛ استلام مستشفى الحميات والجهاز الهضمي بطنطا (63 سرير إقامة، 37 سرير عناية مركزة، 12 ماكينة غسيل كلوي، غرفتا عمليات، 4 أسرة إفاقة، 10 أسرة طوارئ)؛ تشغيل مستشفى طنطا العام بدءًا من مارس 2025؛ استلام ابتدائي لمستشفى محلة مرحوم (63 سرير داخلي، 6 أسرة عناية مركزة، 5 ماكينات غسيل كلوي، 3 غرف عمليات) في فبراير 2025.

وأكد الدكتور شريف مصطفى حرص الوزارة على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لاستكمال المشروعات، مشيرًا إلى استلام قطعة أرض بمساحة 18500 متر مربع في المرج، تمهيدًا لإنشاء مستشفى المرج العام بسعة 200 سرير.