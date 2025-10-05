استئناف إدخال شاحنات مساعدات غزة من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم

استأنفت الجهات المختصة في معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الأحد، إدخال شاحنات المساعدات، بعد توقف استمر منذ الأربعاء الماضي؛ بسبب عطلات الأعياد اليهودية لدى الجانب الإسرائيلي.

وأوضح مصدر مختص في معبر رفح البري بشمال سيناء أنه تم تحريك عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية.

أكد مصدر مختص بشمال سيناء أن شاحنات المساعدات حملت أصنافًا متعددة من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة، وأدوات الطهي، والدقيق، والخيام، وذلك تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

أشار المصدر، إلى أن عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى الثلاثاء الماضي، بلغ 6581 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية لصالح إغاثة أهالي قطاع غزة. وأوضح المصدر أن الشاحنات حملت نحو 50 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، لافتًا إلى أن مجموع شاحنات الوقود التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ ذات التاريخ بلغ 29 شاحنة فقط، حملت أكثر من 1000 طن من السولار اللازم لتشغيل المستشفيات.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28 ألفا و584 طنًا من الغاز، و60 ألفا و345 طن سولار، و1266 طن بنزين، وذلك في الفترة التي سبقت توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.