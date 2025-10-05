مقتل شخصين وإصابة 12 في تبادل إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

اشتبك مسلحون مع بعضهم البعض في تبادل لإطلاق النار بمنطقة مزدحمة معروفة بنشاط الحياة الليلية فيها بوسط مدينة مونتجمري، عاصمة ولاية ألاباما الأمريكية، مساء السبت (بالتوقيت المحلي)، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، بحسب ما أعلنته الشرطة.

وقالت الشرطة إن القتيلين هما رجل وامرأة وإنه تم نقل ثلاثة من المصابين إلى المستشفى وإصاباتهم مهددة للحياة وبينهم صبي.

وقال قائد شرطة مونتجمري، جيمس جرابويز، إنه تم استدعاء الشرطة عند حوالي الساعة 1130 مساء، بسبب ما وصفه جرابويز بـ"إطلاق نار جماعي".

وأوضح جرابويز للصحفيين أنه "كان هناك طرفان يطلقان النار على بعضهما البعض وسط مجموعة من الأفراد".

وأضاف أن مطلقي النار "لم يكترثوا بمن حولهم عندما أقدموا على ذلك".

وذكر جرابويز أن المحققين يقومون حاليا بفحص الأدلة، ويجرون مقابلات مع المشتبه بهم المحتملين، رغم عدم اتهام أي شخص حتى صباح اليوم الأحد.

وأضاف أن الشرطة لم تبلغ عن أي اعتقالات بعد، ولم تقدم تفاصيل عن عدد الأشخاص الذين أطلقوا النار أو نوع الأسلحة التي تم استخدامها.