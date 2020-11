بايدن: إرادة الشعب تحدد من يكون رئيسا للولايات المتحدة

قال المرشح الديموقراطي جو بايدن، إنه لا يمكن اغتصاب السلطة، مؤكدًا أنها أمر ينبع من الشعب فقط.

وأضاف بايدن، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء الأربعاء، أن إرادة الشعب هي ما ستحدد من سيكون رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

صوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وارتفع نصيب المرشح ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 214 صوتًا، وبايدن 248 حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

Power can't be taken or asserted, it flows from the people, and it's their will that determines who will be the President of the United States.