نائب المستشار الألماني لـ أمريكا: يدنا لا تزال ممدودة لكننا لن نقبل بكل شيء

دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، الولايات المتحدة إلى الدخول في مفاوضات جدية مع الاتحاد الأوروبي بشأن النزاع المتعلق بالرسوم الجمركية، دون استفزازات أو تهديدات.

وفي أعقاب لقائه مع نظيره الفرنسي إيريك لومبارد قرب العاصمة الألمانية برلين، قال كلينجبايل اليوم الأربعاء: "يدنا لا تزال ممدودة، لكننا لن نقبل بكل شيء".

وأكد كلينجبايل أن الأوروبيين يسعون إلى التوصل إلى صفقة عادلة مع الأمريكيين، لكنه رأى أن من الضروري في الوقت نفسه الاستعداد من الآن لاتخاذ إجراءات مضادة حاسمة لحماية الوظائف والشركات في أوروبا.

يذكر أن كلينجبايل هو رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا كما أنه يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وشدد نائب المستشار على أن "رسوم (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب الجمركية لن تؤدي إلا إلى خسائر".

وأضاف أن هذه الرسوم تُهدد الاقتصاد الأمريكي بنفس القدر الذي تُهدد به الشركات في أوروبا على أقل تقدير.

وكان الرئيس الأمريكي تحدث في وقت سابق عن إحراز تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، لكنه أعلن يوم السبت الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات قادمة من الاتحاد الأوروبي بدءًا من الأول من أغسطس/آب المقبل. وفي حال تنفيذ هذه الزيادة، تعتزم بروكسل الرد بفرض رسوم مضادة.

ومن المقرر أن يغادركلينجبايل برلين مساء اليوم إلى جنوب أفريقيا لحضور اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، حيث سيجري نقاش السياسة الجمركية الأمريكية أيضًا على الهامش. غير أن وزير المالية الأمريكي، سكوت بيسينت، لن يحضر الاجتماع، بل سيكتفي بالمشاركة عبر الفيديو في مناقشات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.