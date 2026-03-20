الأب منذر إسحق: إساءة نتنياهو للمسيح محاولة لتبرير عدوان إسرائيل

أدان راعي كنيسة الميلاد الإنجيلية اللوثرية في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية الأب منذر إسحق، الجمعة، إساءة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسيد المسيح عليه السلام، وعدها محاولة لتبرير عدوان إسرائيل بذريعة الانتصار على شر مزعوم.

وفي مؤتمر صحفي مساء الخميس، قال نتنياهو: "في هذا العالم، لا يكفي أن تكون أخلاقيا ولا أن تكون عادلا ولا أن تكون على حق"، واقتبس نصا يزعم أن "التاريخ يثبت أن المسيح ليس له أفضلية على جنكيز خان".

وتابع في اقتباسه: "إذا كنت قويا بما فيه الكفاية، وقاسيا بما فيه الكفاية، وذا نفوذ، فإن الشر يمكن أن يغلب الخير، والعدوان يمكن أن يغلب الاعتدال".

وتعليقا على ذلك، قال الأب إسحق في تصريح للأناضول، إن "مقارنة نتنياهو لنهج يسوع (المسيح) بنهج جنكيز خان محاولة صريحة لوسم الرسالة المسيحية بالسذاجة".

وجنكيز خان هو قائد ومؤسس الإمبراطورية المغولية، ويُعد من أشهر القادة العسكريين في التاريخ، وارتبط اسمه بالمجازر والدمار الواسع خلال الحروب.

واعتبر الأب إسحق أن هذا الطرح من نتنياهو يسعى لتكريس فلسفة "القوة هي الحق"، "وتبرير العدوان المستمر والبطش العسكري تحت ذريعة الانتصار على الشر".

وأكد أن "نتنياهو، وأنصاره من الصهاينة المسيحيين، يسخرون من أخلاق يسوع، وهذه هي الإساءة الحقيقية والعميقة للدين".

وتأتي تصريحات نتنياهو "المسيئة" للسيد المسيح في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية وغضبا شعبيا متصاعدا عالميا بسبب ممارساتها وانتهاكاتها بمنطقة الشرق الأوسط، بدءا من الإبادة بغزة والجرائم في الضفة الغربية، ومواصلة عدوانها على لبنان وإيران.

ولاقت تلك التصريحات ردود فعل مستهجنة وغاضبة من شخصيات عربية عبر منصات التواصل الاجتماعي، منهم من اعتبرها بمثابة "تبرير للوحشية" التي تمارسها إسرائيل اليوم، وآخرين ذكّروا نتنياهو بأن إمبراطورية "جنكيز خان انهارت" في نهاية المطاف بعد الظلم الذي مارسته.

فيما وصف بعض المنتقدون رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"الشيطان" بسبب زعمه بأن "الشر يمكن أن ينتصر على الخير".