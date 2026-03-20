غارات وقصف إسرائيلي يستهدف عددا من بلدات جنوب لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة سلسلة غارات استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان، ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان جنوب نهر الزهراني طالبا منهم التوجه شمالا.

وأغار طيران الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على بلدتي الطيبة والقنطرة اللتين تعرضتا كذلك لقصف مدفعي مع دير سريان. كما شنّ غارة جديدة على كفرتبنيت الجنوبية، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ووجه جيش الاحتلال بعد ظهر اليوم إنذارا لسكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني، طالباً منهم الانتقال فورا إلى منطقة شمال النهر.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الجمعة، غارة استهدفت حي القلع بين بلدتي عبا والقصيبة في جنوب لبنان.

كما شن فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات حبوش، ودير سريان، وكفرصير، وبافليه، وحانين، والسلطانية، ودبعال، وبنت جبيل، وعيناتا، وتبنين في جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارة على حي القلع بين بلدتي عبا والقصيبة في جنوب لبنان. وأغار على بلدتي حبوش ودير سريان الجنوبيتين بُعيد منتصف ليل الخميس - الجمعة. كما أغار فجراً على منطقة البياض في بلدة حبوش، وعلى أطراف بلدة حبوش، ووادي بلدة عبا، وبلدة كفرصير في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم مستهدفاً بلدات بافليه، وحانين، والسلطانية، ودبعال، وبنت جبيل، وعيناتا، وتبنين في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم قرى القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان، وأسفر ذلك عن سقوط إصابات عملت سيارات الدفاع المدني على نقلها إلى مستشفيات صور في جنوب لبنان، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".