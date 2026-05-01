الأهلي: ما حدث لنا هذا الموسم يشبه إخفاق ريال مدريد

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن ما حدث من إخفاق للأحمر في الموسم الجاري، يشبه تجربة ريال مدريد الإسباني، الذي خسر معظم البطولات التي شارك بها هذا الموسم.

وتغلب النادي الأهلي على مضيفه، الزمالك، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لقناة الأهلي: "الإخفاق يحدث في أكبر الأندية على مستوى العالم، وعلى سبيل المثل نادي ريال مدريد الإسباني الذي يعيش ظروفًا مماثلة".

وأضاف: "الفريق وبعد الصفقات الضخمة التي أبرمها في الصيف، ارتفع سقف طموحات الجماهير، ولكن العزاء هو أن الأهلي يعود دائما كأقوى الأندية في العالم".

وتابع: "أطالب جماهير الأهلي بعدم التجريح في رموز النادي، ويجب أن نذكرهم بهتاف "على الحلوة والمرة معاه، وهذا هو الوقت الصعب الذي يمر به الأهلي".

وأتم وليد صلاح الدين تصريحاته قائلًا: "المسئولون في النادي الأهلي يعلمون جيدا كيف يغلقون الصفحة، ثم يفتحون أخرى.. أما بالنسبة للفريق، فالجهاز الفني قرر عدم منح راحة للاعبين بعد الفوز في القمة".