وزير الدفاع الإسرائيلي للنظام السوري: لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح بالإضرار بالدروز

بعث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، برسالة إلى النظام السوري، وذلك عقب المزاعم بشأن شن هجمات على المدنيين الدروز.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية: «رسالتنا إلى النظام السوري واضحة لا لبس فيها: لن تقف إسرائيل مكتوفة الأيدي ولن تسمح لأحد بإيذاء الدروز».

وأضاف: «إذا اقتضت الضرورة، سنشن هجومًا أقوى. لقد أوضحنا أنا ورئيس الوزراء الأمر وحذرنا: سنلحق الأذى بكل من يسيء إلى الدروز في سوريا».

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إنه شن غارات جوية على مواقع تابعة للحكومة السورية خلال الليل رداً على أحداث وقعت يوم الخميس.

وأضاف أنه استهدف مركز قيادة وأسلحة في مجمعات عسكرية جنوب سوريا. ويُعتبر هذا الهجوم أول استهداف إسرائيلي في سوريا منذ نشوب الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

والدروز هم جماعة دينية عربية يبلغ تعدادها نحو مليون نسمة، ويقطنون بشكل رئيسي في سوريا ولبنان وإسرائيل. وفي سوريا، يتركز وجود الدروز في ثلاث محافظات رئيسية بالقرب من هضبة الجولان المحتلة جنوب البلاد.

وفي العام الماضي، أسفرت اشتباكات بين أفراد من الأقلية الدرزية وقبائل بدوية عن مقتل المئات، ما استدعى تدخلًا عسكريًا من سوريا. ودفع هذا العنف إسرائيل إلى شن غارات جوية على قوات الحكومة السورية، التي زعمت أنها لحماية الدروز.