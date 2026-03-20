 الجيش الإيراني يحذر: المتنزهات والمناطق الترفيهية والسياحية حول العالم لن تكون آمنة للأعداء
الجمعة 20 مارس 2026 4:14 م القاهرة
قد يعجبك أيضا

الجيش الإيراني يحذر: المتنزهات والمناطق الترفيهية والسياحية حول العالم لن تكون آمنة للأعداء

دبي (أ ب)
نشر في: الجمعة 20 مارس 2026 - 3:52 م | آخر تحديث: الجمعة 20 مارس 2026 - 3:52 م

حذر الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، من أن "المتنزهات والمناطق الترفيهية والمقاصد السياحية" حول العالم لن تكون آمنة للأعداء.

ووجه المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي، هذا التهديد اليوم الجمعة، في وقت تستمر فيه إيران في التعرض لغارات جوية أمريكية وإسرائيلية.

ومن المرجح أن يجدد هذا التهديد المخاوف من أنه مع استمرار الحرب، قد تعود إيران إلى استخدام الهجمات المسلحة خارج حدود الشرق الأوسط كتكتيك للضغط.

وقال شكارجي في بيان نشره التلفزيون الحكومي الإيراني عبر الإنترنت: "من الآن فصاعدا، وبناء على المعلومات التي نمتلكها عنكم، لن تكون حتى المتنزهات والمناطق الترفيهية والوجهات السياحية في أي مكان في العالم آمنة لكم بعد الآن".

اخبار متعلقة


قد يعجبك أيضا

