أوكرانيا: نشر وحدات اعتراضية لحماية البنية التحتية في 5 ‌بلدان بالشرق الأوسط

قال أمين ‌مجلس الأمن الأوكراني رستم أوميروف، إن ⁠أوكرانيا نشرت وحدات اعتراضية لحماية البنية التحتية الحيوية والمدنية في 5 ‌بلدان ⁠بالشرق الأوسط.

وأضاف أوميروف، خلال منشور على منصة إكس، ⁠عقب زيارة للمنطقة: "يجري العمل ⁠أيضا على توسيع ⁠نطاق التغطية".

ويوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف نشرت 201 خبير عسكري متخصص في مكافحة الطائرات بدون طيار في منطقة الشرق الأوسط، للمساعدة في التصدي للطائرات من طراز "شاهد"، بحسب وكالة شينخوا للأنباء.

وقال زيلينسكي، في كلمة أمام البرلمان البريطاني: "هؤلاء خبراء عسكريون يعرفون كيفية تقديم المساعدة والدفاع ضد طائرات شاهد المسيرة. فرقنا موجودة بالفعل في الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، وهي في طريقها إلى الكويت"، مضيفا أن 34 خبيرا إضافيا على استعداد للانتشار.

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا قادرة حاليا على إنتاج نحو 2000 طائرة بدون طيار اعتراضية يوميا، ويمكنها توريد ما يصل إلى نصف هذا الإنتاج إلى حلفائها لتعزيز دفاعاتهم الجوية.

كما كشف أن كييف تعمل على تطوير مسيرات تحت الماء، وأخرى قادرة على العمل في البيئات المحيطية.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا كبيرا، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات واسعة على إيران في 28 فبراير الماضي، وردت طهران بهجمات أدت عمليا إلى توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز وجرت أجزاء واسعة من المنطقة إلى دائرة الصراع.