سويسرا تعلق إصدار تراخيص شركات تصدير الأسلحة للولايات المتحدة

أعلنت سويسرا، اليوم الجمعة أنها ‌لن تصدر تراخيص للشركات لتصدير أسلحة إلى الولايات المتحدة بسبب ⁠الهجمات المستمرة على إيران، مشيرة إلى حيادها.

وذكرت الحكومة السويسرية، في بيان، اليوم الجمعة: "لا يمكن السماح بتصدير عتاد حربي ‌إلى ⁠الدول المنخرطة في الصراع المسلح الدولي مع إيران ⁠طوال مدة الصراع"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت: "لا يمكن حاليا السماح ⁠بتصدير عتاد حربي إلى ⁠الولايات المتحدة".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ نهاية فبراير الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.