سيناتور أمريكية تطالب واشنطن بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح

شنت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي سمر لي، أمس، هجوما حادا على استخدام الأسلحة الأمريكية في قتل المدنيين في الشرق الأوسط، داعية إلى عدم إرسال الولايات المتحدة مزيدا من الأسلحة لإسرائيل.

وقالت السيناتور الديمقراطية لي في منشور على حسابها بمنصة إكس: "أموال ضرائبنا تستخدم لتمويل القنابل التي تلقى على المدنيين في غزة إلى إيران إلى لبنان".

وأضافت: "ويفترض بنا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي منازل مكتظة بالسكان وهي تفجر هذا مثير للاشمئزاز ".

وتابعت: "لا مزيد من الأسلحة لإسرائيل أو القنابل المرسلة إلى الخارج".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق أمس ، بأنه قد يسعى للحصول على تمويل جديد للوزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" بقيمة 200 مليار دولار.

واعتبر ترامب في تصريحات من المكتب البيضاوي، أن هذا الرقم "ثمن صغير يجب دفعه" لضمان امتلاك الجيش الأمريكي كل ما يحتاجه لخوض الحرب مع إيران، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية".

لكن ترامب أشار أيضا إلى أن هذا الطلب سيشمل أكثر من مجرد متطلبات الحرب مع إيران.

وأضاف: "نريد أن نكون في أفضل حالة، أفضل حالة كنا عليها على الإطلاق. إنه ثمن صغير لضمان أن نبقى في القمة".

ولم يقدم ترامب تفاصيل محددة بشأن أوجه استخدام هذا التمويل، مكتفيًا بالقول إنه يريد التأكد من أن الجيش الأمريكي يمتلك "كميات هائلة من الذخيرة".

كما نفى أن تكون الولايات المتحدة تعاني من نقص في أي نوع من الأسلحة، مؤكدًا أن الإدارة تتصرف "بحكمة" في إنفاقها.

وأضاف: "نطلب ذلك لأسباب عديدة، تتجاوز حتى ما نتحدث عنه بشأن إيران. الذخائر تحديدًا، لدينا الكثير منها من حيث النوعية العالية، لكننا نحافظ عليها".