تحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن الجدل المصاحب لقرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بمنح المغرب لقب بطولة أمم أفريقيا 2025، وسحبه من السنغال الذي تم اعتباره منسحبا ومهزوما بنتيجة 3-0.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي تقديمي لمباراة فريقه ضد أرسنال بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية الأحد: "إنها مفاجأة.. لا أعرف السبب، لكنه قرار تم اتخاذه في الكواليس".

وأضاف: "ما يحدث في أي مكان في العالم، هو ما نراه بأعينا، أما ما لا يحدث هو خلف الكواليس وهو القرار الذي يتخذ من أشخاص لا ترى وجوههم".

وكان منتخب السنغال قد فاز في النهائي 1-0 خلال شهر يناير الماضي، لكن لاعبوه كانوا قد غادروا الملعب لبضع دقائق اعتراضا على قرارات تحكيمية، قبل العودة لاستئناف اللعب والفوز في النهاية.

ورغم قرار لجنة الانضباط بالاكتفاء بعقوبات مالية فقط على السنغال، فإن لجنة الاستئناف فجرت المفاجأة بالقرارات الأخيرة.