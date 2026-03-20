محمد سعد يتذيل إيرادات وقفة عيد الفطر

تذيل الفنان محمد سعد، إيرادات وقفة عيد الفطر، بفيلم الجديد «فاميلي بيزنس»، محققا 284 ألفا و854 جنيه فقط.

ويقدم الفيلم معالجة تمزج بين الكوميديا السوداء والبعد الاجتماعي، من خلال قصة عائلة فقيرة تلجأ إلى السرقة كوسيلة للبقاء.

وتتصاعد الأحداث حين يقرر الأب «دياب»، الذي يجسده محمد سعد، الابتعاد عن الجريمة بعد اقترابه من السجن، ليبتكر خطة بديلة تقوم على تسلل أفراد العائلة للعمل داخل منزل أسرة ثرية دون الكشف عن صلتهم ببعضهم البعض.

وبين المفارقات الكوميدية والتوترات الدرامية، يطرح الفيلم سؤالًا أخلاقيًا حول إمكانية بناء حياة مستقرة على الخداع.

ويشارك فى بطولة الفيلم غادة عادل، هايدي كرم، دنيا سامي، محمود عبد المغني، أحمد الرافعي، وأسامة الهادي، وهو من تأليف ورشة 3Bros وإخراج وائل إحسان.