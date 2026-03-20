فيلم إيجي بست يحقق مليونا و400 مليون جنيه في وقفة عيد الفطر

حقق فيلم إيجي بست، من بطولة أحمد مالك، وسلمى أبو ضيف، مليونا و433 ألف جنيه في وقفة عيد الفطر.

العمل من بطولة أحمد مالك، وسلمى أبو ضيف، وميشيل ميلاد، وأحمد عبدالحميد، وأحمد الرافعي، ويشهد الظهور التمثيلي الأول لمغني الراب مروان بابلو. الفيلم من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبدالمنعم، ويستند إلى وقائع حقيقية أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الماضية، متناولًا قضية موقع «EgyBest» من زاوية درامية تمزج بين التشويق والبعد الإنساني.

وتدور الأحداث حول شابين يحولان شغفهما بالسينما إلى مشروع رقمي ضخم، متحدين قوانين الملكية الفكرية، ما يضعهما في مواجهة مباشرة مع شركات الإنتاج والجهات المعنية. ويعتمد الفيلم على إيقاع سريع وروح شبابية معاصرة، ما يجعله مرشحا بقوة لجذب جمهور الشباب الباحث عن أعمال تجمع بين المغامرة والدراما بطابع حديث.