القبض على مالك مخبز سياحي غير مرخص لاستيلائه على الدعم التمويني بإمبابة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، من ضبط مالك مخبز سياحي يعمل بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات تجميع المتهم البطاقات التموينية الذكية من المواطنين، بهدف الاستيلاء على قيمة الدعم المخصص لها بطرق غير مشروعة. وعُثر بحوزته على 74 بطاقة تموينية ذكية، بالإضافة إلى تصرفه في نحو طن من الدقيق البلدي المدعم من الحصة المقررة للمخبز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار مواصلة الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالسلع المدعمة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدي لمحاولات الاستيلاء على الدعم.