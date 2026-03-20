نظمت شركة ميناء القاهرة الجوي، احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك داخل صالات السفر والوصول بمباني الركاب المختلفة بـمطار القاهرة الدولي، وذلك في إطار حرصها على تعزيز دورها المجتمعي وترسيخ قيم التواصل الإيجابي مع الركاب والعاملين.

وشهدت الفعاليات مشاركة فعّالة من فريق قطاع العلاقات العامة والإعلام، حيث تم توزيع كحك العيد على الركاب والعاملين، في مبادرة تهدف إلى مشاركة المسافرين فرحة العيد وإضفاء طابع إنساني على تجربة السفر.

كما جرى تقديم بالونات للأطفال، ما أسهم في إدخال البهجة والسرور على أسرهم وخلق أجواء احتفالية مميزة داخل المطار.

ولاقت الاحتفالية تفاعلًا واسعًا من الركاب، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية التي عكست أجواء من الود والترحيب، بما يعزز الصورة الذهنية الإيجابية للمطار كمرفق خدمي يولي اهتمامًا بالجوانب الإنسانية إلى جانب دوره التشغيلي.

وأكدت شركة ميناء القاهرة الجوي استمرارها في تنظيم مثل هذه الفعاليات خلال مختلف المناسبات، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتوفير تجربة سفر متكاملة تعكس الوجه الحضاري لبوابة مصر الأولى.