كيت وينسلت تتحدث عن سبب تبرعها لدفع فاتورة كهرباء خاصة بعائلة بريطانية

كشفت نجمة هوليوود كيت وينسلت أنها تبرعت بمبلغ 17 ألف جنيه إسترليني لدفع فاتورة الكهرباء المرتفعة الخاصة بأجهزة دعم حياة طفلة في بريطانيا بعد أن تأثرت بشدة بمحنة عائلتها.

وحذرت السلطات المحلية في اسكتلندا كارولين هانتر من أن فاتورة الكهرباء الخاصة بها قد تصل إلى ذلك المبلغ الضخم العام المقبل.

وتعاني ابنة كارولين، فريا (13 عامًا)، من شلل دماغي حاد وتعتمد على أجهزة خاصة للحصول على الأكسجين بسبب مشاكل التنفس المزمنة.

وقالت الممثلة الحائزة على الأوسكار إنها تأثرت كثيرا بالخبر الذي نشر في "بي بي سي اسكتلندا".

وقالت هانتر في وقت لاحق إنها ممتنة للغاية لتدخل وينسلت.

وأوضحت الممثلة ما حدث قائلة: "نشر خبر على صفحة بي بي سي اسكتلندا حول هذه المرأة، قصة كارولين هانتر".

وأضافت أنها تأثرت عندما قالت الأم إنها "ستضطر إلى وضع طفلتها، التي تعاني من شلل دماغي حاد واحتياجات شديدة للغاية ولا تستطيع الحديث، في دار للرعاية لأنها لا تستطيع تحمل فواتير الكهرباء الخاصة بها" .

وقالت الممثلة: "دمرني ذلك تمامًا. لقد فكرت للتو في أي كوكب سيُسمح بحدوث ذلك، هذا خطأ تمامًا."

وبعد قراءة الخبر الشهر الماضي، أصرت وينسلت على فعل شيء حيال ذلك.

وأضافت ونسليت: "تمكنا من الوصول إليها والقول إنني أرغب في التبرع، وبسبب ذلك قاموا بعد ذلك بإعداد صفحة لجمع التبرعات وتمكنت من القيام بذلك على الفور".

وقالت "شعرت أنه من الخطأ أن تعاني هذه المرأة، وأنه لا يجب بأي شكل من الأشكال أن تجبر أم على اتخاذ قرار مفجع لأنها ببساطة لم تكن لديها الدعم، ولم يتمكنوا من دفع الفواتير. لم أستطع ترك ذلك يحدث".

دعم قليل جدا

ورداً على سؤال من مذيعة بي بي سي لورا كوينزبرغ، قالت وينسلت: "أعتقد أننا، أعتقد السلطات، يجب أن تمعن التفكير. إنهم بحاجة إلى إجراء تغييرات من شأنها أن تساعد هؤلاء الأشخاص بالفعل".

وقالت إن البالغين كانوا دائمًا رائعين في جمع التبرعات لمن يحتاجون الدعم.

وأضافت: "يبدو أن هناك القليل من الدعم للأفراد الذين يعانون من ظروف صعبة للغاية".

ويركز فيلم وينسلت الجديد، "أنا روث"، على حماية الشباب من وسائل التواصل الاجتماعي.