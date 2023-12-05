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غدا.. الرئيس الروسي يبدأ زيارة للإمارات والسعودية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 1:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 1:06 م

يعتزم الرئيس الروسي فلادمير بوتين بدء زيارة تتضمن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية غدا الأربعاء، متحديا جهود الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لعزله بسبب الحرب في أوكرانيا، في الوقت الذي يسعى فيه لتعزيز الشراكات المهمة بالنسبة لموسكو.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إن بوتين يعتزم مناقشة سوق النفط وإسرائيل وفلسطين خلال زيارته.

وكان مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، قد صرح أمس الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.

وأضاف أوشاكوف "ستكون هذه زيارة عمل، وستكون المحادثات في المقام الأول مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، وقبل ذلك، سنكون في الإمارات العربية المتحدة، وستكون هناك أيضًا زيارة عمل، وآمل أن تكون هذه الزيارة جيدة جدًا"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وكانت آخر مرة زار فيها بوتين السعودية والإمارات في عام 2019، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الرسمية.


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