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نشب حريق هائل منذ قليل داخل شقة سكنية بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين، وهرعت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ونجدة عدد من المحتجزين بسبب الحريق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثامن بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 10 سيارات إطفاء لمحل الحريق، و3 سيارات إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وجاري السيطرة على الحريق، من قبل رجال الحماية المدنية.