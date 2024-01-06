تقرير: تأجيل إرسال مقاتلات إف-16 الدنماركية لأوكرانيا

ذكرت وسائل إعلام دنماركية نقلا عن وزارة الدفاع، أنه سوف يتم تأجيل تبرع الدنمارك بمقاتلات "إف 16" لأوكرانيا لعدة شهور.



وقالت صحيفة بيرلينجسكه نقلا عن وزارة الدفاع إنه كان من المقرر أن تقوم الدنمارك ،وهي أحد أكبر المساهمين بعتاد لتعزيز الدفاع الأوكراني، بتسليم أول ست طائرات مطلع العام الجديد، ولكن سوف يتم تسليمهم في وقت ما خلال الربع الثاني من العام.



ونقلت الصحيفة عن الوزارة القول إن جدول التسليم دائما ما يتوقف على الوفاء بعدد من الشروط. وتشمل تلك الشروط التدريب الناجح للطيارين الأوكرانيين ،وكذلك اتاحة اللوجيستيات والبنية التحتية الكافية لخدمة الطائرات في أوكرانيا.



وتعهد رئيس وزراء الدنمارك في أغسطس بإرسال 19 طائرة "إف-16" لكييف في إطار جهود من جانب الحلفاء لتقديم أسلحة متقدمة لأوكرانيا للتغلب على الغزو الروسي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وحاليا هناك ست طيارين أوكرانيين يتدربون على المقاتلات المتقدمة في الدنمارك، بحسب صحيفة بيرلينجسكه.



يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قد طالب مرارا بتزويد بلاده بطائرات إف -16 لتمكينها من التصدى للتفوق الجوي لروسيا.