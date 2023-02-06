ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر في تركيا إلى 1014 شخصا

أفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية بارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي بلغت شدته 7.7 درجة وضرب جنوب البلاد في وقت مبكر اليوم، إلى 1014 شخصا.

وذكر تلفزيون (تي آر تي) التركي اليوم الاثنين، أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات وأتبعه حدوث 78 هزة ارتدادية، من بينها هزتان بلغت شدتهما 6.6 و 6.5 ضربتا محافظة "غازي عنتاب" جنوب شرقي البلاد؛ وذلك حسبما أفاد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

ويُتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى في ظل استمرار عمليات البحث والانقاذ في المدن والبلدات التركية في أنحاء المنطقة المتضررة جراء الزلزال العنيف الذي تسبب في حدوث خسائر واسعة، فضلا عن إصابة 5385 شخصا.