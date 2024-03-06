أمين الجامعة العربية لقادة العالم: أوقفوا الحرب المحرمة على غزة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «الحقائق في قطاع غزة مخجلة لكل ضمير إنساني»، مشيرًا إلى أن «أكثر من 25 ألف طفل وامرأة ارتقوا شهداء، بعد 150 يومًا من القتل بدم بارد».

وأضاف خلال أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، مساء الأربعاء، أن البعض احتاج 5 شهور كاملة لكي ينطق كلمة «الوقف الفوري لإطلاق النار».

ونوه أن «البعض مازال ينطق الكلمة من طرف اللسان، بينما المواقف الفعلية لا تنطوي على ضغوط حقيقية على الطرف المعتدي»، مستنكرًا: «الطرف المعتدي الذي في رؤية هؤلاء يدافع عن حقه.. أي حق؟!».

وتوجه برسالة إلى كل الراغبين في خفض التصعيد في المنطقة، ومن يعون خطورة الانزلاق إلى مواجهة إقليمية كبرى، قائلًا: «ثمة وسيلة واحدة لإطفاء النيران المشتعلة هنا وهناك».

وأكمل: «أوقفوا تلك الحرب المحرمة، ضعوا حدا لآلة القتل الإسرائيلية، احفظوا ما تبقى من هيبة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إن كان لتلك المفاهيم معنى أو قيمة بعد تلك المجازر المتواصلة أو كان هناك أيضا أخلاقيات في العالم».

وانطلقت منذ قليل أعمال الدورة العادية 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وبرئاسة وزير الخارجية في الجمهورية العربية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوك، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.