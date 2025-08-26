وزير الخارجية الصيني: العلاقات مع أمريكا وتطورها يتم وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، اليوم الثلاثاء، إن الصين دأبت على التعامل مع العلاقات الصينية الأمريكية وتطويرها وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، مع الحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها في مجال التنمية بحزم.

ونقلت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، تصريحات للمتحدث الصيني، ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور الصين بعد تصريحاته أمس الاثنين، حول زيارته المتوقعة هذا العام أو بعده بقليل.

وأضاف: "نأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين في الاتجاه نفسه وأن تعززا التنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية إذ تلعب دبلوماسية رئيسا الدولتين دورا استراتيجيا توجيهيا لا غنى عنه في العلاقات الصينية الأمريكية، ويحافظ رئيسا الصين والولايات المتحدة على تبادلات واتصالات وثيقة".