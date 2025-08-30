حماس تنعى رئيس حكومة الحوثي ووزراء قضوا في قصف إسرائيلي باليمن

قالت حركة حماس في بيان إن الغارة التي استهدف الرهوي ورفاقه "تمثل جريمة نكراء وانتهاكا صارخا لسيادة دولة عربية"

نعت حركة "حماس"، السبت، رئيس حكومة جماعة الحوثي أحمد غالب الرهوي، الذي قُتل بجانب عدد من الوزراء جراء قصف إسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت الحركة في بيان، إن الغارة "التي استهدفت الرهوي ورفاقه الوزراء، تمثل جريمة نكراء وانتهاكا صارخا لسيادة دولة عربية، وغطرسة صهيونية ضد الأعراف والقوانين الدولية".

وأضافت أنها تتوجه بخالص التعازي إلى "الإخوة في أنصار الله (الحوثيون)، والقوات المسلحة اليمنية، وإلى الشعب اليمني العزيز"، مؤكدة تضامنها الكامل معهم.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت "رئاسة الجمهورية" التابعة لجماعة الحوثي، في بيان، "استشهاد أحمد غالب الرهوي، رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء، مع عدد من رفاقه الوزراء" عصر الخميس.

وأوضحت أنهم قتلوا في استهداف إسرائيلي "في ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".

والخميس، نفذت إسرائيل هجوما على صنعاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، وإذاعة الجيش الإسرائيلي وإعلام عبري، إنه استهدف "قادة بارزين في جماعة الحوثي"، دون ذكر أسماء بعينها.

وهجوم الخميس هو الثاني الذي يستهدف صنعاء خلال 5 أيام، إذ شن سلاح الجو الإسرائيلي الأحد الماضي، غارات على محطتي كهرباء ووقود في صنعاء، أدت إلى مقتل 10 يمنيين وإصابة 92 آخرين، وفق حصيلة أعلنتها الجماعة.

ويشن الحوثيون هجمات على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف سفن مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و371 شهيدا، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصا بينهم 124طفلا.