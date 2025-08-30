 إخماد حريق نشب بشقة سكنية بسبب جهاز تكييف في الإسكندرية - بوابة الشروق
السبت 30 أغسطس 2025 8:19 م القاهرة
إخماد حريق نشب بشقة سكنية بسبب جهاز تكييف في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: السبت 30 أغسطس 2025 - 8:09 م | آخر تحديث: السبت 30 أغسطس 2025 - 8:09 م

أخمدت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم السبت، حريق نشب بشقة سكنية في منطقة فيكتوريا، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في شقة سكنية، بسبب ماس كهربائي نشب في توصيلات جهاز التكييف.

وبانتقال الشرطة، وفقة 2 من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، تم فصل المرافق عن العقار "الكهرباء، والغاز" وإخماد النيران، وتبريد آثارها لعدم تمددها إلى الشقق المجاورة.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد تمت السيطرة علي الحريق، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

