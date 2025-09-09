علق الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، على نجاة وفد حماس من الهجوم الإسرائيلي، الذي وصفه بـ«الإجرامي»، على العاصمة القطرية الدوحة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «من يسترد حق قطر، التي انتهكت سيادتها، واخترقت حدودها. الشامتون هم المتصهينون. خدم إسرائيل، والذين يهللون فرحا للعدو».

وأضاف: «سواء اُستشهد الوفد أو لم يستشهد ستبقي شعلة المقاومة مستمرة.. نموت واقفين ولا نقبل المذلة. وسواء طال الزمن أم قصر، سيرحل الصهاينة ويبقي الشعب الفلسطيني على أرضه».

وفي تدوينة أخرى، شدد على أهمية توحيد الجهود العربية، واتخاذ موقف حاسم ضد العدو الإسرائيلي.

وتابع: «بغض النظر عن أي مواقف، أو أي خلاف، فعندما تتعرض قطر للاعتداء وخرق الحدود والاعتداء علي السيادة فكلنا مع قطر، قطر بلد عربي، وحان الوقت لتوحيد الجهود، واتخاذ موقف حاسم ضد العدو الصهيوني، إسرائيل تتفرد بنا الواحد تلو الآخر».

نجاة وفد حماس من الهجوم الإسرائيلي الإجرامي ، ولكن من يسترد حق قطر ، التي أنتهكت سيادتها ، واخترقت حدودها . الشامتون هم المتصهينون . خدم إسرائيل، والذين يهللون فرحا للعدو . وسواء أستشهد الوفد أو لم يستشهد ستبقي شعلة المقاومه مستمره . . نموت واقفين ولانقبل المذله . وسواء طال الزمن… — مصطفى بكري (@BakryMP) September 9, 2025

بغض النظر عن أي مواقف ، أو أي خلاف ، فعندما تتعرض قطر للإعتداء وخرق الحدود والإعتداء علي السياده فكلنا مع قطر ، قطر بلد عربي ، وحان الوقت لتوحيد الجهود ، واتخاذ موقف حاسم ضد العدو الصهيوني ، إسرائيل تتفرد بنا الواحد تلو الإخر — مصطفى بكري (@BakryMP) September 9, 2025

وقصفت إسرائيل الوفد المفاوض لحركة «حماس»، اليوم الثلاثاء، وأدانت دولة قطر هذا الاعتداء، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها.

ودوّت الانفجارات في الدوحة عصر اليوم، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في سماء المدينة.

وقال مصدر قيادي في حماس لقناة «الجزيرة» إن إسرائيل استهدفت الوفد المفاوض أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية، لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية، نجا من محاولة الاغتيال الإسرائيلية.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن سلاح الجو هاجم «بشكل دقيق» قيادات حماس، في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك».

وأضاف أن المستهدفين بالهجوم قادوا أنشطة حماس لسنوات.