ترامب: لا شيء سيُعرّض وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس للخطر

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن "لا شيء" سوف يعرض وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية للخطر في غزة، رغم تجدد العنف.

وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (أير فورس ون) في الطريق من اليابان إلى كوريا الجنوبية، إن إسرائيل لديها الحق في الرد على الهجمات.

وأضاف قائلا إن حماس "قتلت جنديا إسرائيليا. وبالتالي يرد الإسرائيليون، ويجب أن يردوا".

وتابع ترامب "لقد أبرمنا اتفاقا معهم (حماس) وفيه سوف يحسنون التصرف ويجب أن يحسنوا التصرف. وإذا لم يفعلوا ذلك فسيتم تدميرهم".

وتأتي تصريحاته بعد يوم من تصعيد في غزة حيث اتهمت إسرائيل حماس بمهاجمة جنودها في جنوب القطاع، مما أسفر عن مقتل جندي. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاحه الجوي قصف العديد من أهداف حماس ردا على ذلك.

وقالت وكالة الدفاع المدني التي تديرها حماس إن العديد من الأشخاص استشهدوا في الغارات الإسرائيلية. ونفت الحركة المسئولية عن الهجوم على القوات الإسرائيلية. ولم يتسن التحقق من المزاعم بشكل مستقل.