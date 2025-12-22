تواجد الفنان محمد سلام في العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة"؛ لمشاركة أبطال العمل وصناعه الاحتفال بإطلاقه.

كما شهد العرض حضور عدد من الفنانين، من بينهم خالد كمال، وهنادي مهنا، وأسماء أبو اليزيد، إلى جانب الدكتورة سهير عبد القادر، رئيس ومؤسس ملتقى أولادنا.

تدور أحداث الفيلم حول رحلة بطولية تخوضها فتاة برفقة ابن شقيقتها الصغير، بحثا عن والدته التي تختفي عقب وفاة والده المفاجئة، وخلال الرحلة، تواجه البطلة تحديات تفوق قدراتها الجسدية والنفسية، في إطار إنساني مليء بالمواقف المؤثرة.

فيلم "خريطة رأس السنة" بطولة ريهام عبد الغفور، ومحمد ممدوح، وأسماء أبو اليزيد، وهنادي مهنا، وهو من تأليف يوسف وجدي، وإخراج رامي الجندي.